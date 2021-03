Cyclisme: Mathieu van der Poel remporte les Strade Bianche devant Julian Alaphilippe

Publicité Lire la suite

Le Néerlandais Mathieu van der Poel s'est imposé dans les Strade Bianche, premier grand rendez-vous de cyclisme de la saison, devant le Français Julian Alaphilippe et le Colombien Egan Bernal, samedi 6 mars à Sienne (Italie). Van der Poel (Alpecin) a lâché ses compagnons d'échappée dans le mur de la via Santa Caterina (12,4%), à quelques centaines de mètres de l'arrivée, pour s'adjuger les Strade Bianche pour la première fois de sa carrière. « J'avais vraiment envie de la gagner. Je me sentais vraiment fort. On avait décidé de collaborer avec (Julian) Alaphilippe. Puis j'ai attaqué dans la dernière montée et ça m'a souri », s'est félicité van der Poel (26 ans) à l'arrivée, sous le soleil toscan.

