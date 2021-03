Cyclisme: victoire et maillot jaune pour Slovène Primoz Roglic sur Paris-Nice

Le Slovène Primoz Roglic. AFP

Texte par : RFI

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a remporté ce mercredi 10 mars 2021 la 4e étape de Paris-Nice, sur les hauteurs de Chiroubles (Rhône), le premier succès de la saison pour le numéro un mondial. Roglic a endossé le maillot jaune de leader dont il est le quatrième détenteur en quatre jours de course. Le Slovène, âgé de 31 ans, s'est détaché à 3 kilomètres de l'arrivée pour devancer d'une quinzaine de secondes le premier groupe. Au classement général provisoire, Roglic devance désormais Schachmann de 35 secondes et l'Américain Brandon McNulty de 37 secondes. Jeudi, les sprinteurs disposent de la dernière opportunité de la semaine dans la 5e étape entre Vienne (Isère) et Bollène (Vaucluse), au bout d'un parcours de 200 kilomètres empruntant la vallée du Rhône dans le sens nord-sud.