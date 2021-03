Jeux olympiques: des jeux de Tokyo sans spectateurs ? L'option est sur la table

Les Jeux olympiques de Tokyo, prévus l'an dernier, sont maintenant annoncés pour le mois de juillet 2021. Ils pourraient se tenir du 23 juillet au 8 août (le conditionnel reste de mise) et sans public, si l'on en croit les médias japonais. REUTERS - ISSEI KATO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Japon est actuellement fermé aux visiteurs étrangers. Et a pris des mesures sanitaires plus strictes, ces derniers jours, pour les Japonais et les résidents étrangers qui retournent au Japon. Par ailleurs, on sait qu'une majorité de Japonais ne veut ni des Jeux olympiques ni des spectateurs étrangers. Le gouvernement pourrait donc envisager un compromis : imposer des jeux mais sans spectateurs étrangers, avec en prime la médaille d'or de l'insularité absolue.