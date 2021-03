Ligue des champions: Messi et Ronaldo absents des quarts de finale, une première fois depuis 2005

Le Turinois Cristiano Ronaldo et le Barcelonais Lionel Messi. © Gonzalo Fuentes/Reuters et Luca Bruno/AP - Montage RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après l'élimination de la Juventus face au FC Porto mardi, le FC Barcelone a été à son tour sorti dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2020-2021 mercredi 10 mars par le PSG. Cela signifie que, pour la première fois depuis 2005, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne seront présents en quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Avec le Barça, Leo Messi avait été éliminé dès les huitièmes de finale en 2005 et en 2007. Cristiano Ronaldo, lui, avait déjà été sorti en huitièmes de finale avec Manchester United en 2004 et en 2005, avec le Real Madrid en 2010, et avec la Juventus en 2020. La dernière fois que les deux génies étaient sortis dès les huitièmes de finale en même temps, en 2005 donc, aucun d'eux n'avait soulevé le Ballon d'Or.