Sport / Économie: des comptes en baisse pour Adidas

Publicité Lire la suite

L'équipementier sportif allemand Adidas a publié mercredi 10 mars un bénéfice net 2020 en forte baisse en raison de la pandémie de Covid-19, en tablant pour 2021 sur un net rebond de ses performances. Le bénéfice net part du groupe a reculé de 78% sur un an, à 432 millions d'euros et les ventes de 16%, à 19,8 milliards, a indiqué le groupe d'Herzogenaurach, dans un communiqué. Les ventes de la marque Adidas ont reculé en 2020 de 13% sur un an, à 18,1 milliards d'euros. Les ventes en ligne du groupe ont de leur côté poursuivi leur envolée, à +53% sur l'année écoulée, pour dépasser les 4 milliards d'euros, soit plus d'un cinquième des ventes totales.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne