Tennis: après 13 mois loin des courts, Roger Federer signe un retour gagnant

Le tennisman suisse Roger Federer, ici le 7 février 2020 lors d'un match d'exhibition remporté face à l'Espagnol Rafael Nadal à Cape Town, en Afrique du Sud. AP - Halden Krog

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Roger Federer, n°6 mondial, a renoué avec le tennis professionnel ce mercredi 10 mars 2021. Au deuxième tour du tournoi ATP 250 de Doga, au Qatar, le Suisse a affronté le Britannique Daniel Evans, 28e joueur mondial. Cela faisait 13 mois que le « Maître » n'était plus apparu sur un court. Après sa défaite en demi-finale de l'Open d'Australie face à Novak Djokovic en janvier 2020, puis un match d'exhibition en Afrique du Sud en février contre Rafael Nadal, Roger Federer avait décidé de subir une arthroscopie du genou droit. Puis, entre la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur le tennis d'une part, et une deuxième arthroscopie et une convalescence plus longue prévue d'autre part, le co-recordman de victoires en Grand Chelem (20, comme Nadal) a mis du temps à revenir. Il lui a fallu trois sets et presque 2h30 pour se défaire d'Evans (7-6 [10], 3-6, 7-5). « C'est bon d'être de retour. Bien sûr, c'est encore meilleur de gagner. C'était un super match », a-t-il savouré, en rappelant que Daniel Evans avait été son partenaire d'entraînement ces deux dernières semaines.