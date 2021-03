Cyclisme Bennett enlève la 5e étape, Roglic reste en jaune

Le cycliste irlandais Sam Bennett, le 7 mars 2021 à l'issue de la première étape de la course Paris-Nice. AP - Christophe Ena

Texte par : RFI

Déjà vainqueur de la 1ère étape au sprint, Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) a récidivé ce jeudi 11 mars lors de la 5e étape. L'Irlandais s'est imposé, encore au sprint, à l'issue de cette étape entre Vienne et Bollène devant le Français Nacer Bouhanni (Akréa-Samsic) et l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Le Slovène Primoz Roglic (Jumba-Visma) conserve le maillot jaune conquis mercredi. Par ailleurs, en raison du confinement imposé le week-end dans les Alpes-Maritimes à cause de l'épidémie de Covid-19, la course ne s'achèvera pas à Nice, a annoncé ce jeudi la préfecture. La coutume veut que Paris-Nice s'achève sur la Promenade des Anglais. Ce ne sera pas le cas pour cette édition 2021. Selon la préfecture, des réunions sont en cours avec l'organisateur ASO pour « adapter le parcours ».