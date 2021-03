Cyclisme: les deux dernières étapes de Paris-Nice modifiées

Le cycliste irlandais Sam Bennett, le 7 mars 2021 à l'issue de la première étape de la course Paris-Nice. AP - Christophe Ena

Les parcours des deux dernières étapes de la course cycliste Paris-Nice, au parcours modifié en raison du confinement, auront lieu samedi et dimanche dans l'arrière-pays niçois, a annoncé vendredi 12 mars le maire de Nice Christian Estrosi. La course se terminera à Levens, au lieu de l'arrivée traditionnelle jugée sur la Promenade des Anglais, le site emblématique de la métropole niçoise. « L'organisation de Paris-Nice a proposé un plan B, hors zone confinée », a déclaré sur France Bleu Azur le maire de Nice, en précisant que la 7è étape partira du Broc et se terminera comme prévu à Valdeblore La Colmiane. L'étape de dimanche, raccourcie, partira du Plan du Var, à une trentaine de kilomètres au nord de Nice, et aura la forme d'une quasi-boucle. L'année passée, en raison de la pandémie de Covid-19 alors à ses débuts, Paris-Nice avait été raccourcie de sa dernière étape et s'était achevée dans la station de La Colmiane, qui accueillera samedi la 7è étape de l'édition 2021 avec une arrivée au sommet, la plus dure de l'épreuve.