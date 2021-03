Football américain: la légende Tom Brady rempile pour un an avec les Buccaneers

Le quarterback américain Tom Brady, célébrant la victoire de son équipe, les Tampa Bay Buccaneers, lors du Super Bowl face aux Kansas Chiefs, le 7 février 2021. AP - Ashley Landis

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La franchise des Tampa Bay Buccaneers a officialisé la nouvelle ce vendredi 12 mars : l'histoire avec Tom Brady va se poursuivre. Le quarterback et les Bucs ont trouvé un accord pour prolonger le contrat du premier cité. « TB12 » a étendu son bail d'un an ; alors qu'il était lié à Tampa Bay jusqu'à la fin de la saison 2021, le voilà désormais sous contrat jusqu'en 2022. Tom Brady aura 45 ans à la fin de son nouveau contrat. Ce n'est pas anodin, car l'homme aux sept Super Bowls a déjà évoqué son souhait de jouer jusqu'à cet âge-là. Après 19 saisons et six victoires au Super Bowl avec les New England Patriots, Brady a rejoint les Bucs en 2020 et les a menés, eux aussi, jusqu'au titre début février. Et le quarterback a annoncé la couleur au moment de prolonger son contrat : « À la poursuite du huitième... »