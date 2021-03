Football: l'Argentin Angel Di Maria prolonge au PSG jusqu'en 2022

L'Argentin Angel Di Maria célébrant un but inscrit avec le PSG contre Nîmes, le 3 février 2021. AP - Michel Euler

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Leonardo l'avait rappelé fin février au micro de France Bleu : outre Juan Bernat, Kylian Mbappé et Neymar, le PSG voulait aussi prolonger le bail d'Angel Di Maria. C'est désormais chose faite : le club de la capitale a officialisé, ce vendredi 12 mars, la prolongation de l'Argentin. L'ailier, dont le précédent contrat courait jusqu'en juin 2021, est désormais lié à Paris pour une année de plus, soit jusqu'en juin 2022. Son nouveau contrat inclut une seconde année en option. Angel Di Maria pourrait donc être Parisien jusqu'en 2023. L'ancien joueur du Benfica Lisbonne, du Real Madrid et de Manchester United, aujourd'hui âgé de 33 ans, est arrivé en 2015 dans le cadre d'un transfert évalué à 63 millions d'euros. Il a disputé 248 matches avec le PSG. Avec 87 buts inscrits, il est le huitième meilleur buteur de l'histoire du club. Et, avec 99 passes décisives, il est tout proche d'égaler le record établi par Safet Susic (103).