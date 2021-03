Handball (TQO masculin Tokyo 2020): la France bien partie, l'Algérie et la Tunisie battues

Le gardien Khalifa Ghedbane et l'ailier Riad Chehbour, joueurs de l'équipe nationale d'Algérie de handball, le 12 mars 2021. REUTERS - ANNEGRET HILSE

RFI

Le Tournoi mondial, qui permettra à six nations de se qualifier pour les Jeux olympiques 2020 de Tokyo (du 23 juillet au 8 août 2021), a commencé ce vendredi 12 mars. Le Tournoi n°1 (Brésil, Chili, Corée du Sud, Norvège) a lieu à Podgorica, au Monténégro. Le Tournoi n°2 (Croatie, France, Portugal, Tunisie) se déroule à Montpellier, en France. Et le Tournoi n°3 (Algérie, Allemagne, Slovénie, Suède) se tient à Berlin, en Allemagne. Dans le Tournoi n°2, la France a dû s'employer pour dominer la Croatie (30-26). Avant ce match, le Portugal a dominé sans mal la Tunisie (34-27). Dans le Tournoi n°3, très relevé, l'Algérie n'a rien pu faire contre la Slovénie (36-28). Au programme samedi 13 mars : France-Tunisie et Suède-Algérie, entre autres. Les deux premiers de chaque tournoi seront qualifiés.