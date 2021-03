Cyclisme: Maximilian Schachmann remporte le Paris-Nice 2021, Primoz Roglic en enfer

Le cycliste allemand Maximilian Schachmann, le 11 septembre 2020. AP - Christophe Ena

Texte par : RFI

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a perdu la course Paris-Nice ce dimanche 14 mars ! Le Slovène, qui s'était pourtant emparé du maillot jaune après la 4e étape et l'avait encore consolidé samedi, a vécu une 8e et dernière étape fatale entre Plan-du-Var et Levens (l'arrivée n'a pas eu lieu sur la Promenade des Anglais à Nice en raison du confinement le week-end dans les Alpes-Maritimes). Le numéro un mondial a d'abord été victime d'une chute, puis d'ennuis mécaniques. Ses malheurs ont profité à Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe). L'Allemand, déjà vainqueur en 2020, conserve son titre. Le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Education–Nippo) a lui remporté cette étape. Pour Primoz Roglic, c'est une nouvelle désillusion dans l'Hexagone, après le Tour de France 2020 où son jeune compatriote Tadej Pogacar lui a arraché la victoire dans le dernier contre-la-montre, la veille de l'arrivée.