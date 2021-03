Handball (TQO masculin Tokyo 2020): l'équipe de France qualifiée, l'Algérie et la Tunisie restent à quai

Le Français Kentin Mahé est défié par des joueurs algériens lors du Championnat du monde de handball masculin, le 20 janvier 2021. AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les trois groupes du Tournoi mondial qualificatif pour les Jeux olympiques de 2020 ont rendu leur verdict. Ce dimanche 14 mars, la France s'est inclinée face au Portugal (29-28). Mais elle termine quand même en tête du Tournoi mondial n°2, devant le Portugal. La Tunisie, battue par la Croatie (30-27), n'ira pas à Tokyo, comme les Croates. Les Français et les Portugais prennent les deux premières places qualificatives. Dans le Tournoi mondial n°3, l'Algérie a, comme la Tunisie, subi un troisième revers,face à l'Allemagne (34-26). La Suède et l'Allemagne sont qualifiées, la Slovénie et l'Algérie sont éliminées. Enfin, dans le Tournoi n°1, la Norvège et le Brésil sont qualifiés, contrairement à la Corée du Sud et au Chili. L'Égypte sera seule à représenter le continent africain, en sa qualité de championne d'Afrique en 2020.