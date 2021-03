Ligue des champions: le Real Madrid et Manchester City en quarts de finale

Le Real Madrid et Manchester City ont validé leur ticket pour les quarts de finale ce mardi 16 mars en battant respectivement l’Atalanta Bergame (3-1) et le Borussia M'Gladbach (2-0).

Soixante-dixième but en Ligue des champions et cinq cette saison. Karim Benzema est désormais la pièce maîtresse du Real Madrid. Le Français a assuré la qualification des Madrilènes pour les quarts de finale après avoir battu l’Atalanta Bergame qui se déplaçait en Espagne. Auteur d'un nouveau doublé ce week-end en championnat et à nouveau opérationnel en Ligue des champions après avoir manqué le match aller sur blessure, Benzema a profité d’une mauvaise relance du gardien de l’Atalanta, Marco Sportiello, après une passe décisive de Luka Modric. L’ancien joueur lyonnais n’avait plus cas finir du pied droit (34e).

Ramos double la mise pour le Real

Avant cette nouvelle prestation de Benzema, les joueurs du Real n’avaient pas vraiment eu l’occasion de mettre en danger le club italien qui avait eu une occasion franche dès la troisième minute avec Robin Gosens qui reprenait du pied droit un centre de Luis Muriel. Thibaut Courtois était à la parade. En deuxième période, Sergio Ramos double la mise sur penalty (60e). Muriel a réduit le score sur coup franc en fin de rencontre (83e) alors que Asensio a entériné la qualification du Real (85e).

Éliminé deux fois en huitièmes de finale depuis son retour sur le banc du Real en mars 2019 (contre l'Ajax Amsterdam en 2019, contre Manchester City en 2020), Zinédine Zidane hisse enfin les siens vers les quarts. L’entraîneur des « Merengues » avait marqué les esprits en remportant la C1 à trois reprises entre 2016 et 2018. L’ancien champion du monde peut souffler car le Real est à la peine en Liga (3e à 7 points du leader, l'Atlético Madrid), et éliminé de toutes les autres coupes. La saison des Madrilènes repose principalement sur la Ligue des champions.

Manchester City domine nettement son sujet

Double vainqueur de la meilleure des compétitions européennes avec le Barça (en 2009 et 2011), Pep Guardiola abordait lui aussi ce huitième de finale retour avec un seul objectif en tête : mener enfin Manchester City vers les sommets de la C1. Depuis son départ de Catalogne, Guardiola peine toujours à réitérer le génial parcours qu'il avait emprunté avec Barcelone. À la tête du Bayern Munich (2013-2016), Guardiola avait échoué trois fois en demi-finales contre les trois plus grosses équipes espagnoles : le Real en 2014, le Barça en 2015, et l'Atlético en 2016.

Face au Borussia M'Gladbach, Manchester City a dominé nettement son sujet. Dès la 12e minute, le Belge De Bruyne déclenche une puissante frappe du gauche, après une passe décisive de l’international algérien Mahrez qui termine dans la lucarne de Sommer. Six minutes plus tard, İlkay Gündogan double mise d’une frappe croisée du droit. Pep Guardiola et ses joueurs continuent la route sinueuse vers un possible premier titre pour les Citizens.

