Ligue des champions: Chelsea et le Bayern, derniers qualifiés pour les quarts de finale

Chelsea et le Bayern Munich ont obtenu les deux derniers billets pour les quarts de finale de la C1 ce mercredi 17 mars en battant respectivement l’Atlético Madrid (2-0) et la Lazio Rome (2-1).

Publicité Lire la suite

Ce mercredi 17 mars, il restait deux billets pour quatre prétendants : le Bayern Munich, tenant du titre, avait déjà un grand pied en quarts après son succès 4-1 à l'aller à Rome face à la Lazio, tandis que Chelsea et son entraîneur Thomas Tuchel devaient chercher à maintenir leur courte avance obtenue sur le terrain de l'Atlético Madrid (1-0). Un succès obtenu grâce à un formidable retourné acrobatique de l'avant-centre français Olivier Giroud, meilleur buteur du club londonien dans la compétition, sur le banc au coup d’envoi.

Hakim Ziyech pour son 2e but cette saison en C1

Thomas Tuchel a choisi de faire confiance à Hakim Ziyech, Kaï Havertz, Timo Werner en attaque. Le coach Diego Simeone et l'Atlético Madrid se devaient d'accrocher le club anglais pour continuer l’aventure de la C1 et atteindre les quarts de finale. Mais l’international marocain Hakim Ziyech a douché en première période les espoirs de Colchoneros en inscrivant son 2e but cette saison en sept apparitions en Ligue des champions. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a repris du pied droit un centre à ras de terre de Werner à la conclusion d'une contre-attaque (34e). Emerson inscrit son premier but en Ligue des champions dans le temps additionnel (90e + 4).

Dans l’autre rencontre du jour, le Bayern Munich a géré son avance sur la Lazio Rome. Des buts de Robert Lewandowski, Jamal Musiala et Leroy Sané en première période avaient permis au Bayern de prendre le contrôle du match à Rome, avant que le Laziale Francesco Acerbi marque contre son camp. Joaquín Correa avait sauvé l'honneur pour la Lazio.

Ce soir, lors d’une première période sans grand relief à Munich, les Allemands n'ont pas eu besoin de forcer pour marquer. Robert Lewandowski a transformé un penalty concédé par Muriqi sur corner (33e).

Le vainqueur sortant de la Ligue des champions file donc en quarts de finale sans avoir enfoncé le clou en seconde période malgré un poteau de Lewandowski (67e). Le Camerounais Éric Maxim Choupo-Moting a tout de même doublé la mise à la 73e minute alors qu'il venait tout juste d'entrer sur le terrain pour remplacer Lewandowski. Durant toute la rencontre, la Lazio ne s'est pas créée de véritable occasion pour faire douter le Bayern même si elle a réduit le score en fin de rencontre avec une tête de Marco Parolo sur coup franc (82e).

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne