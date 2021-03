Cyclisme: Mathieu van der Poel, le phénomène, grand favori de Milan-San Remo

La saison des grandes classiques de cyclisme démarrera véritablement avec la Milan-San Remo, le samedi 20 mars 2021. Le Néerlandais de la formation belge Alpecin-Fenix, Mathieu Van der Poel, 13e l'an passé pour sa première participation, est très attendu.

« J'ai tellement puisé dans mes limites, j'ai juste essayé de franchir la ligne d'arrivée, j'étais complètement vidé. […] Ma fierté, c'est d'avoir été au bout. » Dimanche 14 mars, sur la cinquième étape de Tirreno-Adriatico en Italie, Mathieu van der Poel a encore épaté son monde en attaquant en solitaire à 70 kilomètres de l'arrivée. Alors que les conditions météorologiques étaient extrêmement difficiles, il a su résister au retour du Slovène Tadej Pogacar, vainqueur du dernier Tour de France, dans les tous derniers hectomètres de la course. Mathieu Van der Poel semble prêt pour Milan - San Remo.

Véritable phénomène en cyclo-cross - il a été champion du monde à quatre reprises (2015, 2019, 2020 et 2021) - Mathieu van der Poel est devenu une terreur sur la route en l'espace de deux saisons. Les résultats ne se sont pas fait attendre.

Route, cyclo-cross et VTT, tout lui va bien !

Le voilà déjà vainqueur de trois courses majeures du calendrier mondialeavec l’Amstel Gold Race (2019) et les Strade Bianche (2021). En 2020, il est entré dans la cour des grands en poursuivant l'incroyable saga familiale avec sa victoire sur le mythique Tour des Flandres. Car ce coureur polyvalent, qui a réussi la performance de gagner le titre national aux Pays-Bas dans les trois disciplines (route, cyclo-cross et VTT), n’est autre que le fils d'Adrie van der Poel, sextuple champion des Pays-Bas et champion du monde de cyclo-cross en 1996, qui a également remporté deux étapes sur le Tour de France et plusieurs classiques dont le Tour des Flandres 1986, Liège-Bastogne-Liège 1988 et l'Amstel Gold Race 1990, au cours de sa carrière. Et sa mère est la fille de Raymond Poulidor, coureur cycliste français très populaire, décédé en 2019, recordman du nombre de podiums du Tour de France (huit) et vainqueur notamment du Tour d'Espagne 1964.

Mathieu van der Poel a toujours baigné dans le monde de la petite reine, même s’il a commencé par le football avant de choisir le sport familial qu'il a dans le sang. Son frère aîné David a aussi opté pour le vélo.

Extrêmement adroit sur sa machine, Mathieu Van der Poel a commencé à faire parler de lui en 2011 en décrochant les titres de champion des Pays-Bas, d’Europe et du Monde de cyclo-cross dans la catégorie Juniors. « Je cours chez les pros comme je le faisais chez les jeunes : à l'attaque », répète à l’envi celui qui cultive toujours le goût de l’offensive. Pour sa première participation au Tour des Flandres en 2019, il termine au pied du podium.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, champion du monde de cyclo-cross, le 31 janvier 2021 à Ostende. BAS CZERWINSKI BELGA/AFP

Paris-Roubaix, une autre grande course à sa portée?

« On n'a jamais poussé Mathieu à faire des choix, expliquait son père Adrie Van der Poel dans les colonnes de L’Équipe. Je suis même persuadé que c'est moins difficile mentalement de rouler sur trois terrains différents, ça permet d'éviter la lassitude. Il n'a pas du tout la même approche sur les trois spécialités. Pour lui, le cyclo-cross, c'est du plaisir ; le VTT, c'est l'extase, et la route, c'est l'importance du palmarès. »

Désormais, on attend le jeune prodige sur Paris-Roubaix le 11 avril prochain. Une course compatible avec les qualités d'un cyclo-crossman. En 2020, van der Poel devait faire son baptême dans « L’enfer du Nord », malheureusement annulé pour cause de pandémie de coronavirus. Avec sa puissance acquise en cyclo-cross, le Néerlandais devrait voler sur les pavés.

À 26 ans, Mathieu van der Poel semble avoir toutes les cartes en main pour devenir un grand chasseur de classiques. Milan - San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège ou Tour de Lombardie, les cinq Monuments paraissent tous accessibles à ce surdoué. Il pourrait rejoindre Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck et Eddy Merxck, les seuls coureurs de l’histoire à avoir réussi l'exploit de remporter les cinq courses d'un jour les plus prestigieuses.

