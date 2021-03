Football: le PSG corrige Lyon et prend la tête de la Ligue 1

Kylian Mbappé après son deuxième but contre Lyon, le 21 mars 2021.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé à Lyon (4-2) en clôture de la 30e journée de Ligue 1, ce dimanche 21 mars, grâce à un très bon Kylian Mbappé auteur d’un doublé. Le PSG, qui a enregistré le retour de Neymar, prend les commandes du championnat.

Paris a remis les points sur les i. Deuxième avant ce choc de la 30e journée de Ligue 1, à égalité de points avec son adversaire du soir, le PSG a rappelé à tout le monde qui était le champion en corrigeant Lyon sur sa pelouse 4-2.

Couplé à la défaite surprise du leader Lille face à Nimes (1-2), ce succès permet aux hommes de Mauricio Pochettino de prendre la tête à huit journées de la fin.

Une heure presque parfaite grâce à Mbappé

Et cette victoire n'a pas mis longtemps à se dessiner. Après un début de mach rythmé, marqué par une première parade d’Anthony Lopes face à Moise Kean, Kylian Mbappé, très en jambe, a logiquement ouvert le score suite à un nouvel arrêt du gardien lyonnais sur une reprise de Marco Verratti (0-1, 15e).

Inoffensif après ce but, l’OL va rapidement couler sous les coups de canon de Mbappé, virevoltant et à l’origine du 2-0 après un énième déboulé qui aboutit au deuxième but de la saison de Danilo Pereira (0-2, 32e).

Danilo Pereira félicité par ses coéquipiers du PSG après son but contre Lyon au Groupama Stadium, le 21 mars 2021. REUTERS - ERIC GAILLARD

Paris, en mode Ligue des champions, tue le match dès l’entame de la seconde période grâce à Angel Di Maria sur coup franc (0-3, 47e) et l’inévitable Kylian Mbappé qui prend une nouvelle fois Marcelo de vitesse avant de remporter son face-à-face avec Lopes (0-4, 52e). Ce 100e but en Ligue 1 de l'attaquant français laisse alors présager une fin de match tranquille. Mais avec le PSG, tout n’est pas toujours si simple.

Lyon se rebiffe

C’est d’abord l’Algérien Islam Slimani qui vient rappeler que le match n’est pas terminé à la 62e minute (1-4), avant que Maxwell Cornet ne ravive la flamme : l’international ivoirien profite de l’intervention manquée de Florenzi pour tromper Keylor Navas aux 16 mètres (2-4, 81e). L’OL, quasi inexistant auparavant, commence à y croire mais le gardien costaricien, comme souvent ces derniers temps, évite des maux de tête à ses coéquipiers avec un arrêt réflexe sur une reprise de Slimani (83e).

Cette petite suée sera sans conséquence pour une équipe du Paris Saint-Germain qui n’avait jusqu’ici remporté aucune de ses rencontres face à des membres du top 4 (1 nul, 3 défaites). Ce PSG, qui peut également se réjouir du retour de blessure de Neymar, entré en jeu, profite du ralentissement net de ses concurrents pour asseoir son autorité et prendre les rênes. Mais cette domination reste malgré tout très précaire : ils sont quatre à se tenir en quatre points avant le choc PSG-Lille lors de la 31e journée, le 3 avril.

