Foot/Euro-Espoirs: Danil Krougovoï, jeune talent russe qui défiera la France

Découpé en deux morceaux, l'Euro-Espoirs de football 2021 débute ce mercredi 24 mars en Hongrie et en Slovénie avec la phase de groupes. Dimanche, la Russie affrontera la France à Szombathely en Hongrie. Danil Krougovoï, défenseur du Zénith Saint-Pétersbourg, a répondu aux questions de RFI.

Danil Krougovoï est un garçon qui avance pas à pas en équipe de Russie depuis les moins de 17 ans. À l’époque, en 2015, il avait participé au championnat d'Europe des U17 en Bulgarie. Ensuite, il avait pris part quelques mois plus au Mondial des moins de 17 ans au Chili avec la victoire du Nigeria face au Mali. La Russie s'était inclinée en huitièmes de finale face à l'Équateur. En mars 2019, Danil Krougovoï a joué son premier match avec les espoirs, en amical contre la Suède (victoire 2-0).

Il a goûté à la Ligue des champions

À 22 ans, Danil Krougovoï est le seul joueur de Zénith Saint-Pétersbourg à être dans l’effectif Molodiojnaïa sbornaïa. « Beaucoup de joueurs sont convoqués en sélection A. De plus, les jeunes ne jouent pas les rôles principaux dans le jeu du Zénith. Je pense que c’est pour cette raison qu’ils ne sont pas nombreux dans l’équipe espoirs », explique Danil Krougovoï. À titre d’exemple, chez les Français, le sélectionneur Sylvain Ripoll a convoqué le défenseur Colin Dagba, seul joueur du Paris Saint-Germain dans l’effectif des Bleuets.

Pour la première fois depuis 8 ans, la Russie s’est qualifiée pour l'Euro-Espoirs. « On peut compter sur des joueurs qui ont l’habitude de jouer ensemble à partir de l’équipe junior. De plus, nous avons réussi ensemble les matches de qualification. Actuellement, les clubs russes font plus de confiance aux jeunes et ceux-ci ont plus de temps de jeu. Je pense que ces facteurs assurent le progrès des jeunes joueurs de mon pays », assure le défenseur, né à Gatchina, près de Saint-Pétersbourg, une ville célèbre pour son palais qui fut une des résidences des tsars.

Danil Krougovoï, qui a joué quatre matches de la Ligue des Champions avec le Zénith cette saison, s’intéresse au football français. L'arrière gauche connaît ses futurs adversaires à l’image du milieu défensif Guendouzi, joueur d’Arsenal, de Camavinga qui évolue au Stade rennais ou de Houssem Aouar de l'Olympique lyonnais. « J'ai raisonné performance et court terme, donc je suis centré sur la première phase. L'enjeu est de se qualifier », a résumé Sylvain Ripoll, sélectionneur de l'équipe de France, dont le potentiel impressionne.

Danil Krougovoï avec le maillot du Zénith Saint-Pétersbourg. © Zenith FC

Le Qatar en ligne de mire

En 2019, la presse sportive russe évoquait un éventuel transfert de Danil Krougovoï du côté de l’Hexagone. « Je m’intéresse aux matches de l’AS Monaco où joue mon compatriote Alexander Golovine. Si j’ai le temps, je regarde les matches de Ligue 1. Dans le championnat français, les joueurs luttent pour chaque espace libre », raconte Danil Krougovoï.

« Ce championnat d’Europe Espoirs est une bonne possibilité de s’exprimer au niveau européen. Mais je pense que tout d’abord je dois montrer mes meilleures qualités en Russie. L’année dernière j’étais de retour au Zénith pour gagner des trophées et jouer la Ligue des Champions. On progresse pas à pas. Et c’est en travaillant beaucoup que l’on obtient de bons résultats », résume Danil Krougovoï.

Après l’Euro-Espoirs, Danil Krougovoï rêve-t-il de la Coupe du monde 2022 au Qatar ? « C'est mon objectif, affirme-t-il. Mais tout d'abord il faut se montrer efficace dans le championnat russe pour mériter d'être convoqué en équipe nationale. »

Le Championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA 2021 aura un format et un calendrier qui sont uniques : la phase de groupes (à huis clos​) et la phase à élimination directe seront organisées séparément. La phase de groupes aura lieu du 24 au 31 mars 2021. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale programmée du 31 mai au 6 juin 2021.

Les groupes :

Groupe A: Allemagne, Pays-Bas, Roumanie, Hongrie

Groupe B: Espagne, Italie, République tchèque, Slovénie

Groupe C: France, Danemark, Russie, Islande

Groupe D: Angleterre, Portugal, Croatie, Suisse

Palmarès récent :

2019 : Espagne

2017 : Allemagne

2015 : Suède

2013 : Espagne

2011 : Espagne

