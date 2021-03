Boxe: à 48 ans, Oscar De La Hoya annonce son retour sur le ring

Plus de 12 ans après son dernier combat professionnel, l'Américain Oscar De La Hoya va reprendre sa carrière de boxeur. Le « Golden Boy », qui vient de souffler ses 48 bougies, a annoncé, vendredi 26 mars, qu'il fera son « come back » le 3 juillet. Un retour en fanfare qui s'inscrit dans la lignée de celui de Mike Tyson.

Les étoiles de la boxe de la fin du XXe siècle, et aussi du début du XXIe, ont envie de rechausser les gants en ce début de décennie 2020. Est-ce l'appât du gain, ou les poings qui les démangent trop ? Peut-être un peu des deux. En tout cas, après le combat d'exhibition du 28 novembre 2020 entre les poids lourds Mike Tyson, 54 ans, et Roy Jones Junior, alors âgé de 51 ans, une autre superstar des rings a annoncé son retour pour cet été : Oscar De La Hoya.

« Je suis impatient, je ne peux plus attendre ! »

L'Américain, reconverti promoteur de combats, a sorti son annonce-surprise lors d'une conférence de presse organisée à Las Vegas par la société Triller - déjà à l'origine du dernier Tyson-Jones Junior - et qu'il animait avec Snoop Dogg, vendredi 26 mars. « Je te vois toujours sur les rings, mais je ne te vois pas sur le ring, tu vois... », a remarqué le rappeur. Ce à quoi Oscar De La Hoya a fini par répondre : « Le 3 juillet, je fais mon retour. » Avant de lâcher le micro théatralement (mic drop) et de quitter la scène.

Triller a confirmé le combat de celui que l'on surnomme « Golden Boy », mais aucun détail supplémentaire n'a encore été donné. « Je suis impatient, je ne peux plus attendre ! », a commenté le boxeur sur les réseaux sociaux. Selon le média américain ESPN, Oscar De La Hoya pourrait affronter un combattant d'arts martiaux mixtes (MMA) issu de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus grande division de ce sport. Un peu à l'image de l'affrontement en boxe anglaise entre Floyd Mayweather Junior et Conor McGregor, en août 2017.

Cette rumeur trouve aussi sa source dans les récents faits d'armes de Triller. Après avoir organisé un combat entre le YouTubeur Jake Paul et l'ancien basketteur Nate Robinson, la société s'occupe d'un nouveau combat entre Jake Paul et l'ancien combattant de MMA Ben Askren, prévu le 17 avril 2021.

Oscar De La Hoya face à Floyd Mayweather Junior, le 5 mai 2007. Ce dernier l'emportera par décision partagée. ASSOCIATED PRESS - Kevork Djansezian

L'un des boxeurs les plus brillants des années 1990 et 2000

Le nom de l'adversaire d'Oscar De La Hoya n'est pas la seule donnée encore inconnue. S'agira-t-il d'un combat d'exhibition, comme pour Mike Tyson ? Dans quelle catégorie de poids combattra l'homme à la tête de Golden Boy Promotions ? Et quel sera son état de forme, plus de 12 ans après son dernier combat professionnel perdu en poids welters contre le Philippin Manny Pacquiao, en décembre 2008 ?

Toutes ces questions trouveront leurs réponses dans les semaines et mois à venir. Il y a quelques jours, le boxeur d'origine mexicaine avait confié au média DAZN qu'il avait repris l'entraînement, surmotivé par le retour réussi de Mike Tyson, qui a fait match nul face à Roy Jones Junior en huit rounds. Ce combat a été très lucratif, avec 80 millions de dollars de revenus rien que via la diffusion payante (pay-per-view).

Champion olympique aux Jeux de Barcelone en poids légers, Oscar De La Hoya a été champion du monde dans six catégories différentes, entre 1994 et 2007. Ses sorties sur les rings ont généré des sommes astronomiques tout au long de sa carrière. Il a remporté 39 de ses 45 combats professionnels (dont 30 par KO), pour 3 nuls et 6 défaites (face à Félix Trinidad, Shane Mosley à deux reprises, Bernard Hopkins, Floyd Mayweather Junior et Manny Pacquiao).

Mi-2015, Oscar De La Hoya avait déjà songé à sortir de sa retraite, avant d'y renoncer. « Je suis un athlète professionnel, quelqu'un qui a passé presque toute sa vie dans l'univers de la boxe, et pas un jour ne passe sans que je pense à revenir sur le ring », avait-il quand même lâché. Ce jour est prévu pour le 3 juillet 2021.

