Basket: le Sénégalais Mathieu Faye au «Hall of fame»

Le Sénégalais Mathieu Faye fait partie de la promotion 2021 des personnalités du basket-ball qui vont être introduites dans le temple de la renommée de ce sport, le « Hall of fame », le 18 juin, a annoncé la Fédération internationale (FIBA). Faye, né en 1958 à Dakar, a fait les beaux jours de plusieurs clubs français (Limoges, Racing, Nantes…) et de l’équipe nationale du Sénégal, durant les années 1980. Avec les Lions, le meneur de jeu a notamment remporté le Championnat d’Afrique (AfroBasket) et a disputé les Jeux olympiques 1980.