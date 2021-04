Handball: Égyptiens et Angolaises connaissent leurs adversaires aux JO 2020

Le tirage au sort des tournois masculin et féminin de handball aux Jeux olympique de Tokyo. © Courtesy of IHF & Tokyo 2020

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les Égyptiens affronteront le Danemark, le Suède, le Portugal, le Japon et Bahreïn dans le groupe B du tournoi masculin de handball des Jeux olympiques de Tokyo, prévu du 24 juillet au 7 août 2021. Les Angolaises, elles, défieront les Pays-Bas, le Monténégro, la Norvège, le Japon et la Corée du Sud, dans le groupe A du tournoi féminin programmé du 25 juillet au 8 août 2021. L’Égypte et l’Angola représenteront l’Afrique en handball durant ces JO.