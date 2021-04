ACNOA: Lydia Nsekera brigue la présidence du comité olympique africain

La Burundaise Lydia Nsekera en 2016. YASUYOSHI CHIBA / AFP

Lydia Nsekera a annoncé sa candidature à la présidence de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), dont l’élection aura lieu les 24-25 mai 2021. Dans un courrier adressé à ses pair(e)s, la patronne du Comité national olympique du Burundi indique que le comité olympique africain « est à la croisée des chemins » et que « sa capacité à ressortir de son marasme actuel […] dépendra a priori de notre choix d’un candidat apte à diriger ses affaires ». En 2018, l’Algérien Mustapha Berraf avait devancé la Burundaise 34 voix à 54 au second tour. L’ancienne patronne du football burundais et ex-membre du gouvernement du foot mondial (Conseil de la FIFA) compte bien faire valoir ses multiples expériences, durant ce scrutin.