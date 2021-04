MMA: McGregor-Poirier III le 10 juillet 2021, annonce le combattant irlandais

L'Irlandais Conor McGregor face à l'Américain Dustin Poirier lors de leur premier combat, le 27 septembre 2014. AP - John Locher

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus grande des ligues d'arts martiaux mixtes (MMA), aura bien droit à sa trilogie Conor McGregor VS Dustin Poirier. C'est ce qu'annonce le combattant irlandais sur le réseau social Instagram, ce samedi 3 avril. L'ex-champion du monde des poids plumes et des poids légers l'assure : « Le combat est fixé ! Le 10 juillet, vous allez voir de quoi Mac est capable. » Le 27 septembre 2014, McGregor avait remporté leur premier duel. Et le 24 janvier dernier, Poirier a pris sa revanche, devenant le troisième homme à battre « The Notorious » depuis que ce dernier évolue au sein de l'UFC (après Nate Diaz et Khabib Nurmagomedov). La ligue n'a pas encore confirmé, mais la belle aura donc lieu cet été normalement.