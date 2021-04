Cyclisme: Kasper Asgreen domine Mathieu van der Poel sur le Tour des Flandres 2021

Le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) au moment où il franchit au sprint la ligne d'arrivée du Tour des Flandes 2021, le 4 avril 2021. AP - Olivier Matthys

Mathieu van der Poel est tombé sur plus fort que lui, ce dimanche 4 avril. Le phénomène néerlandais de l'équipe Alpecin-Fenix a été battu au sprint sur la 105e édition du Tour des Flandres, qu'il avait remporté en octobre dernier. Le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) a été impérial dans le sprint final à deux de cette course de 263,7 kilomètres entre Anvers et Audenarde. Le Belge Greg van Avermaet (AG2R Citroën) a pris la troisième place. Kasper Asgreen est le deuxième cycliste danois a remporte cette Classique flandrienne après Alexander Kristoff en 2015.