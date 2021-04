Ligue des champions: retrouvailles au sommet pour le Real Madrid et Liverpool

Le Real Madrid accueille Liverpool mardi 6 avril lors du match aller en quart de finale de la Ligue des champions. La dernière confrontation entre les deux géants européens remonte à la finale de 2018.

Un peu moins de trois ans après la défaite de Liverpool lors de la finale 2018 de la C1 face au Real Madrid (3-1), les deux clubs se retrouvent en quarts de finale aller à Madrid.

À l’époque, la formation de Zinédine Zidane devenant la première de l'Histoire à remporter trois Ligues des champions consécutives. Le Français Karim Benzema ouvrait le score à la 51e minute, l’internationale sénégalais Sadio Mané égalisait quatre minutes plus tard, mais deux buts du remplaçant Gareth Bale (64e, 83e) – dont une magnifique bicyclette – offraient un nouveau titre aux Madrilènes.

Les deux équipes, qui comptent dix-neufC1 à elles deux, se sont qualifiées en éliminant l'Atalanta pour le Real et Leipzig pour Liverpool lors des huitièmes de finales. Les Reds disputent leur huitième quart de finale en treize participation dans cette nouvelle formule de la C1.

Deux formations moins dominatrices

Depuis la finale de 2018, le Real Madrid, dernier représentant espagnol en C1, ne domine plus comme avant. Liverpool, après avoir remporté la C1 en 2019 puis la Premier League l'été dernier, ne fait plus de son côté figure d’épouvantail dans son championnat avec une sixième place à l'heure actuelle.

La saison dernière, la campagne de Madrid s'était terminée en huitièmes de finale, avec une défaite 2-1 à domicile et à l'extérieur contre Manchester City. Liverpool avait aussi pris la porte dès les 8es de finale en chutant 3-2 (après prolongation) face à l’Atlético Madrid en match retour à Anfield, après s’être déjà incliné à l’aller (1-0).

« Nous savons combien cette confrontation sera difficile. Toutes les équipes sont difficiles à jouer à ce niveau. En ce moment ils sont très loin en championnat, mais c’est une équipe qui à n’importe quel moment peut jouer sa carte », a souligné Zidane au moment du tirage au sort.

L'heure de la vengeance pour Salah ?

« C'est grisant, vraiment. Ce sera dur, mais ce n'est pas un problème parce que quand on voit les autres équipes, on voit qu'elles sont toutes excellentes. J'ai hâte de jouer ces deux matches. Notre dernière rencontre ne remonte qu'à deux ans seulement, c'était compliqué, mais on a une deuxième chance, et c'est cool », indique Jürgen Klopp, coach de Liverpool.

Pour Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, ce quart de finale face au Real sonne comme un esprit de vengeance après ce qui s'est passé lors de la finale de 2018. Salah avait dû quitter la finale en larmes peu de temps après avoir été blessé après un tacle de Sergio Ramos, que certains considéraient comme intentionnel. L’international égyptien avait subi une luxation de l'épaule qui l'avait diminué lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

« Disons que j'ai une motivation particulière pour gagner ce match et aller en demi-finale », a admis Salah au journal Marca. Curieusement, il ne croisera pas Ramos, puisque le capitaine du Real Madrid est blessé.

