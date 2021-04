Cyclisme: le Belge Remco Evenepoel prolonge avec l'équipe Deceuninck

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le jeune talent belge Remco Evenepoel a prolongé son contrat jusqu'à fin 2026 avec l'équipe Deceuninck, a annoncé mardi la formation dirigée par Patrick Lefevere. Evenepoel, 21 ans, n'a plus couru depuis sa grave chute du Tour de Lombardie en août dernier qui lui a occasionné notamment une fracture du bassin. Le Belge, un phénomène qui s'est imposé dans le WorldTour dès sa première saison en 2019 (Clasica San Sebastian), doit reprendre la compétition lors du Tour d'Italie le 8 mai. « Comme Patrick (Lefevere) me l'a dit, c'est le plus long accord qu'il ait jamais signé avec un coureur », a relevé Evenepoel à propos de ce contrat hors normes par rapport aux habitudes du cyclisme. L'année passée, Evenepoel a gagné les quatre courses par étapes disputées (Tours de San Juan, d'Algarve, de Burgos et de Pologne) avant sa lourde chute en Lombardie. Dans les courses d'un jour, le Belge s'est illustré aussi bien dans les classiques (Clasica San Sebastian) que dans les championnats (championnat d'Europe du contre-la-montre 2019).