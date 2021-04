Judo: pas de compétition prévue avant les JO pour Teddy Riner

Teddy Riner lors du Grand Slam de Paris, le 9 février 2020. Lucas Barioulet AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre 2 mn

« Pour le moment, il n'y a pas de compétition prévue avant les Jeux olympiques » pour Teddy Riner, qui briguera à Tokyo un troisième sacre inédit en poids lourds, a indiqué le directeur de la haute performance de la Fédération française de judo Larbi Benboudaoud mardi 6 avril. Riner prévoit un stage d'une quinzaine de jours en Guadeloupe, son île natale, au cours du mois d'avril. Il ne participera donc pas aux Championnats d'Europe mi-avril à Lisbonne. Son actuelle 15e place au classement olympique lui assure virtuellement sa qualification pour les Jeux de Tokyo, mais elle ne lui permet pas tout à fait de prétendre à un statut de tête de série et un tableau potentiellement plus favorable qui va avec. Riner ambitionne de conquérir un troisième sacre historique dans la capitale japonaise. Seul le Japonais Tadahiro Nomura, en poids légers, a pour l'instant réalisé l'exploit de devenir triple champion olympique de judo (1996, 2000 et 2004).