Ligue des champions: face au Bayern Munich, l’heure de la revanche pour le Paris Saint-Germain?

Les attaquants du PSG Kylian Mbappé et Neymar lors du match perdu contre Lille, le 3 avril 2021 au Parc des Princes.

Le tenant du titre, le Bayern Munich, reçoit mercredi 7 avril son dauphin de l'édition 2020. Neuf mois après avoir été battu par les Allemands à Lisbonne en finale de la Ligue des champions, le PSG va de nouveau croiser le fer pour une place en demi-finales.

C’est vrai, Paris pourra compter sur son gardien de classe mondiale, le Costaricien Keylor Navas. Contre Barcelone au tour précédent, il s'était offert le luxe d'arrêter un penalty de Lionel Messi.

Faire sans Marco Verratti

Sauf que samedi dernier face à Lille et au Parc des Princes, Paris est passé à côté de la 31e journée du Championnat de France et peut-être même du titre avec une défaite 1-0. Jamais les Parisiens n'ont donné l'impression d'être entrés dans leur match. Et au même moment, le Bayern Munich était allé écarter son dauphin Leipzig, désormais relégué à sept unités.

Les joueurs de la capitale se sont-ils laissés gagner par la nervosité ? A commencer par Neymar ? Le Brésilien, titulaire pour la première fois en près de deux mois, après une blessure à un adducteur, a été exclu après deux cartons jaunes pour des mauvais gestes.

Autre épine dans le pied pour Paris : faire sans le milieu Marco Verratti, testé positif au Covid-19. L’autre récupérateur attitré, Leandro Paredes, est suspendu. Danilo Pereira, touché à un mollet et ménagé contre Lille est de retour à l'entraînement et devrait pouvoir tenir le rôle, très probablement avec le Sénégalais Idrissa Gana Gueye. La pandémie prive aussi le PSG de son latéral droit Alessandro Florenzi, très probablement contaminé avec l'équipe d'Italie. Mauricio Pochettino, le coach, doit attendre désormais des fulgurances de la part de son trio de stars : Mbappé, Neymar et Di Maria.

Choupo-Moting titulaire pour contrer son ancien club ?

Un avantage pour Paris, - qui va entamer sa septième participation aux quarts de finale -, le Bayern Munich devra se passer du génial Lewandowski, l'homme aux 35 buts en 25 rencontres au total cette saison en Bundesliga. Le Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting, un ancien du Paris SG a été recruté au début de la saison pour être la doublure de la star polonaise, et n'a pas démérité lorsqu'il a eu sa chance. Il a notamment marqué deux fois déjà en Ligue des champions, contre le Lokomotiv Moscou en phase de poule et contre la Lazio Rome en 8e de finale. Avec le championnat quasiment plié, la Ligue des champions est désormais la priorité numéro un du Bayern Munich.

Cette saison, le Bayern est resté invaincu pour atteindre son 19e quart de finale de la C1. Le record appartient à Manchester United avec 25 rencontres de rang. Paris ne doit pas revenir bredouille de son déplacement allemand. Encore moins avec une défaite. Un défi de taille car le Bayern a remporté en Ligue des champions neuf de ses dix derniers matches face aux clubs français, à domicile et à l'extérieur. Seule exception : un revers 3-0 à Paris en septembre 2017.

