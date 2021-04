Ligue des champions: Gnabry indisponible avec le Bayern Munich contre le PSG

Serge Gnabry (d) sera absent face au PSG pour le quart de finale aller. Daniel MIHAILESCU AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'attaquant international du Bayern Serge Gnabry souffre de maux de gorge et sera indisponible mercredi 7 avril en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, a annoncé ce mardi l'entraîneur bavarois Hansi Flick. En l'absence de Gnabry, le technicien devrait donc logiquement reconduire l'attaque qui a joué samedi dernier contre Leipzig (1-0), avec l'ancien Parisien Eric Maxim Choupo-Moting en pointe, à la place de Robert Lewandowski blessé au genou, Kingsley Coman et Leroy Sané sur les ailes, et Thomas Müller en électron libre.