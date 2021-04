Ligue des champions: le Real et Manchester City prennent l’avantage en quarts

Le Real Madrid a pris une option sur la qualification pour les demi-finales de la coupe d’Europe des clubs de football (Ligue des champions), ce 6 avril 2021, en dominant Liverpool 3-1. Manchester City a battu 2-1 le Borussia Dortmund dans l’autre quart de finale aller de Ligue des champions du soir.

La dernière fois que le Real Madrid et Liverpool s’étaient affrontés en coupe d’Europe des clubs de football (Ligue des champions), c’était en finale de la Ligue des champions 2018 et les Madrilènes l’avaient emporté 3-1. Près de trois ans plus tard, le club espagnol a encore pris le meilleur sur le même score face à son rival anglais, cette fois en quart de finale aller de la compétition.

La soirée de Vinicius

Un ascendant clair qui se traduit dès la 2e minute par un tir cadré de l’attaquant Karim Benzema. Mais le Français n’est pas le joueur le plus en vue durant cette première période. Vinicius s’illustre peu après avec un coup de tête un peu trop décroisé (13e). Surtout, sur une longue passe en profondeur du milieu de terrain Toni Kroos, le Brésilien oriente le ballon avec sa poitrine, prend de vitesse la charnière adverse et trompe le portier Alisson d’une reprise de demi-volée : 1-0, 27e.

Les visiteurs sont à la peine, que ce soit en attaque comme en défense. Illustration à la 36e minute lorsque le latéral Trent Alexander-Arnold rate totalement une remise en retrait de la tête. L’attaquant Marco Asensio se présente alors face au gardien des « Reds ». Ce dernier hésite à se jeter. Le Madrilène en profite pour l’effacer d’un petit coup du sombrero, puis pour marquer dans la cage vide : 2-0.

Peu après la pause, l’ailier Mohamed Salah entretient l’illusion en profitant d’un tir dévié de son partenaire Diojo Jota pour réduire le score : 2-1, 51e. Mais Vinicius remet les pendules à l’heure, grâce à un bon travail de Benzema et à un centre du milieu Luka Modric : 3-1, 65e.

Grâce à ce succès, le Real de Zinedine Zidane prend une option sur la qualification pour une demi-finale face au FC Porto ou à Chelsea. Grâce au but inscrit à l’extérieur, Liverpool peut toutefois espérer inverser la tendance, le 14 avril, au match retour.

Manchester City a eu chaud

Le Borussia Dortmund aussi peut avoir de l’espoir, même s’il s’est incliné 2-1 sur le terrain de Manchester City, ce mardi. Le club allemand a longtemps été mené, suite à une réalisation du milieu Kevin De Bruyne (1-0, 19e). Les visiteurs ont cru qu’ils avaient fait le plus dur en égalisant via Marco Reus à la 84e minute (1-1). Mais Phil Foden a évité un gros couac aux Citizens (2-1, 90e) avant le deuxième acte, également prévu le 14 avril.

