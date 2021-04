MMA : le Sénégalais Reug Reug encore vainqueur au ONE FC

L’ancien champion de lutte sénégalaise Oumar Kane « Reug Reug » s’est imposé pour la deuxième fois au ONE FC, l’une des plus grandes organisations d’arts martiaux mixtes (MMA), dans la nuit du 7 au 8 avril 2021 à Singapour. Le Sénégalais a battu le Suisse Patrick Schmid par KO technique dès le premier round. Il en est désormais à 3 victoires et 0 défaite en MMA, chez les poids lourds.