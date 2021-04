Tour de Pays basque: Primoz Roglic s’impose au général, David Gaudu remporte la dernière étape

Primoz Roglic. AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Primoz Roglic a décroché la victoire finale dans le Tour du Pays Basque cycliste, samedi 10 avril à Eibar, au terme de la 6e et dernière étape remportée par le Français David Gaudu. Le leader slovène de Jumbo s'est joué tactiquement de son compatriote Tadej Pogacar, qui a été piégé dans une descente à 60 kilomètres de l'arrivée, comme son équipier Brandon McNulty, porteur du maillot de leader du classement général. David Gaudu, ex-lieutenant de Thibaut Pinot, 5e du général, signe lui sa 6e victoire, et une nouvelle fois en Espagne après ses deux succès dans la Vuelta à l'automne. Cette 6e et dernière étape, partant d'Ondarroa en direction de la montée d'Arrate, était particulièrement compacte (112 km) et propice à une course de mouvements avec ses sept ascensions répertoriées. Elle a tenu toutes ses promesses. « C’était l’étape reine et j’étais très motivé. Aujourd’hui c’est la cerise sur le gâteau », a déclaré David Gaudu sur Eurosport.