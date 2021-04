Ligue des champions: Goretzka et Hernandez seront disponibles avec Munich pour le retour à Paris

Leon Goretzka et Lucas Hernandez, absents samedi 10 avril en Bundesliga avec le Bayern pour blessures, sont de nouveau disponibles et seront dans l'effectif mardi 13 avril en Ligue des champions contre le Paris SG. « Lucas s'est entraîné, nous partons du principe qu'il peut jouer. Pour Leon, ça a l'air bon aussi », a indiqué Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern, qui a par ailleurs confirmé que Robert Lewandowski serait indisponible, bien que le buteur polonais ait repris l'entraînement - sans ballon - lundi matin, pour la première fois depuis sa blessure au genou il y a deux semaines. Le Bayern n'en reste pas moins diminué par plusieurs absences. Outre Lewandowski, Serge Gnabry (Covid-19) sera également indisponible, de même que les blessés, plus ou moins gravement, Corentin Tolisso, Douglas Costa et Niklas Süle.