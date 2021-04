Ligue des champions: le PSG pour un exploit à domicile face au Bayern Munich

Mardi 13 avril, le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich pour le quart de finale retour de la C1. Après leur victoire à l'Allianz Arena (3-2), les hommes de Mauricio Pochettino vont tenter de décrocher le précieux sésame au Parc des Princes pour atteindre le dernier carré.

« Il a fallu gérer la forme des uns et des autres tout en obtenant des résultats, parce que le PSG est un club qui doit toujours gagner. Ça a l'air d'être une excuse, mais tout staff a besoin de temps de travail pour imposer ses idées, et cette possibilité est courte. Mais nous essaierons d'optimiser le temps que nous avons », commente Mauricio Pochettino à la tête du Paris Saint-Germain depuis janvier. Mardi, la 101e journée aux manettes du club devrait être capitale pour Pochettino.

Briller à domicile

Depuis sa prise de commande, le technicien argentin a signé 16 victoires, 2 nuls et 4 défaites, assez infamantes pour une équipe du niveau du PSG: à Lorient (3-2) - qui lutte contre la relégation - et plus alarmant en vue du retour mardi à domicile, lors des trois derniers matches à domicile en Ligue 1 : contre Monaco (2-0) et Lille (1-0), des rivaux directs pour le titre, et contre un autre, candidat au maintien, Nantes (2-1). Avec ces trois revers de rang au Parc des Princes, Pochettino a battu un mauvais record de l'ère qatarienne.

Face au Bayern, dans l’enceinte parisienne, il sera temps d’inverser la tendance pour obtenir ce billet précieux et entrer dans le dernier carré. Le tenant du titre va devoir s'imposer, lui, par deux buts d'écarts (ou alors marquer au moins quatre buts) pour poursuivre l'aventure. Paris semble avoir les cartes en mains.

Le très attendu Kylian Mbappé

Samedi dernier, en Alsace, les Parisiens ont largement dominé Strasbourg (4-1), ce qui peut rassurer les supporters. Et trois jours après son doublé décisif sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller, Kylian Mbappé a encore été le fer de lance du Paris SG en signant le premier but. L'attaquant qui est en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 (21 buts en 27 rencontres et 33 réalisations toutes compétitions confondues) a encore réalisé une superbe prestation et a fait oublier les absences de Neymar, suspendu pour son exclusion face à Lille le week-end dernier. À Munich il y a une semaine, l'attaquant parisien a ouvert le score à la troisième minute avant que Marquinhos fasse le break (28e).

Paris a perdu son capitaine Marquinhos (adducteurs), qui sera au mieux sur le banc, mais espère retrouver son métronome Marco Verratti qui avait été testé positif à la Covid-19 cinq jours avant le match. Sans l’Italien précieux dans l’entrejeu par ses qualités techniques et son excellent jeu de passe, le PSG s’en est sorti à Munich. Son retour pourrait faire du bien. Reste à savoir dans quelle condition physique il pourra se présenter après sa période d’isolement. Il n’a repris l’entraînement avec le groupe que dimanche 11 avril, soit deux jours avant ce choc. L'attaquant argentin Mauro Icardi ne sera pas du voyage.

Paris va compter une nouvelle fois sur son gardien Keylor Navas, sortie à la mi-temps de Strasbourg-PSG. À l'Allianz Arena, les Munichois ont placé 12 tirs cadrés pour marquer deux fois, alors que Paris a fait mouche trois fois avec quatre cadrés seulement. Paris n’a fait que la moitié du chemin et va devoir livrer une prestation exemplaire au Parc des Princes. « Quand nous serons en situation difficile, quand le Bayern nous mettra sous pression, comme il l'a fait à l'aller, il nous faudra la force de tenir. C'est dans ces moments de difficulté qu'il faut faire preuve de force et de solidarité », avance Mauricio Pochettino.

