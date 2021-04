Ligue des champions: le PSG perd face au Bayern mais passe en demis

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié en demi-finale d’une coupe d’Europe des clubs de football (Ligue des champions) durant laquelle il affrontera Manchester City ou le Borussia Dortmund, le 27 ou le 28 avril, puis le 4 ou le 5 mai. Le PSG est passé malgré une défaite 1-0 à domicile face au Bayern Munich, ce 13 avril 2021, en quart de finale retour de la Ligue des champions (3-2 à l’aller).

En ces temps de Covid et de matches sans spectateurs, la notion de rencontres à domicile et à l’extérieur ne veut décidément plus rien dire. Une semaine après avoir gagné 3-2 sur la pelouse du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain (PSG) s’est en effet incliné 1-0 sur son terrain, en quart de finale retour de la Ligue des champions (C1). Les trois buts inscrits par le PSG en Allemagne ont toutefois fait la différence.

Neymar et le PSG maudits

Après une vingtaine de minutes sans occasions franches, la rencontre s’anime franchement. D’abord du côté du Bayern, un tir enroulé de l’attaquant Leroy Sané (26e) et une frappe du milieu Joshua Kimmich (27e) passant de peu à côté du montant droit parisien.

Mais le vrai malchanceux, c’est Neymar. Le meneur de jeu parisien gâche quatre occasions franches. D’abord en perdant un duel face à Manuel Neuer (27e). Puis en voyant le portier adverse dévier son tir enroulé (34e). Puis en envoyant le ballon sur la transversale d’une subtile frappe enveloppée (37e). Et, enfin, en tirant sur le montant gauche bavarois (39e). Incroyable…

Mais les locaux ne sont pas au bout de leurs peines. Car dans les secondes qui suivent, l’ailier Kingsley Coman centre vers le milieu David Alaba dont la frappe est repoussée par Keylor Navas. L’avant-centre Eric-Maxim Choupo-Moting se jette alors sur la balle, devançant de la tête le défenseur Presnel Kimpembe : 0-1, 40e. Le Camerounais, déjà buteur à l’aller, a encore frappé contre son ancien club…

Les Parisiens tiennent bon

En seconde période, les champions de France serrent les rangs face à des Munichois toujours plus pressants. Alaba envoie le ballon à côté du cadre (47e). Coman rate le ballon du break (69e). Mais c’est à peu près tout. Kylian Mbappé se voit même refuser un but pour un léger hors-jeu (78e).

Malgré cette défaite 1-0, le PSG se venge d’un Bayern qui l’avait battu en finale de la dernière édition. Il disputera ainsi les demi-finales de la compétition pour la deuxième année de suite. Ce sera face à Manchester City (Angleterre) ou face au Borussia Dortmund (Allemagne), le 27 ou le 28 avril (demi-finale aller), puis le 4 ou le 5 mai (match retour).

