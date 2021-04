Tokyo 2020: à 100 jours de l’événement, toujours pas de ferveur populaire

Le parcours des JO de Tokyo a été semé d'embûches avec la pandémie de coronavirus. AP - Koji Sasahara

Texte par : Farid Achache Suivre 4 mn

La pandémie a reporté d'un an les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) et continue de perturber leurs préparatifs. À cent jours de la cérémonie d'ouverture, il n’y a toujours pas d’engouement du côté des habitants, et le parcours de la flamme olympique se fait dans l’indifférence.