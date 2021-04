Foot / Covid-19: le Hertha Berlin à l'isolement après trois tests positifs

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Hertha Berlin a été placé à l'isolement après trois tests positifs au Covid-19 pour l'entraîneur hongrois Pal Dardai, son assistant Admir Hamzagic et l'attaquant belge Dodi Lukebakio, a annoncé jeudi 15 avril le club de Bundesliga. Les trois hommes sont asymptomatiques et vont observer une période de quarantaine à leur domicile. Les autres membres de l'équipe sont désormais isolés, tous ensemble, jusqu'au 28 avril, et ne peuvent sortir de leur logement que pour aller s'entraîner ou jouer des matches.