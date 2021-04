Football: Hansi Flick annonce vouloir quitter son poste d'entraîneur du Bayern Munich

L'entraîneur allemand Hans-Dieter « Hansi » Flick, le 10 avril 2021, alors en poste au Bayern Munich. AP - Sven Hoppe

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Hans-Dieter « Hansi » Flick a annoncé, samedi 17 avril, son intention de quitter le Bayern Munich à l'issue de la saison 2020-2021. Après la victoire de son équipe à Wolfsburg (3-2) lors de la 29e journée de Bundesliga, l'entraîneur s'est exprimé auprès de la chaîne Sky : « J'ai annoncé à l'équipe que j'avais informé le club cette semaine de mon intention de mettre un terme à mon contrat à la fin de la saison. Ça n'a pas été une décision facile pour moi. » Le conflit entre Hansi Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidzic a été rendu public récemment. Le coach bavarois est pressenti comme possible successeur de Joachim Low au poste de sélectionneur de l'Allemagne. Arrivé sur le banc du Bayern fin 2019, il a remporté tous les trophées possibles en 2020 : le championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne, la Supercoup d'Allemagne, la Coupe du monde des clubs, la Ligue des champions et la Supercoupe de l'UEFA. Son départ est annoncé quelques jours après l'élimination des Munichois en quarts de finale de la Ligue des champions 2020-2021 face au PSG.