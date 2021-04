Football/Ligue des champions (F): le PSG sort l'ogre lyonnais en quarts de finale

Marie-Antoinette Katoto (au centre, poing serré) et ses coéquipières du PSG savourent leur victoire face à l'Olympique lyonnais, le 18 avril 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Sensation sur la planète football féminin ce dimanche 18 avril avec l'élimination de l'Olympique lyonnais en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Lyonnaises, septuples championnes d'Europe et victorieuses des cinq dernières éditions, ont été surprises à domicile par le PSG au match retour (2-1). Les Parisiennes avaient pourtant perdu le match aller chez elles, le 24 mars (1-0). Mais au Parc OL, elles ont inversé la tendance. Lyon a ouvert le score rapidement par Catarina Macario (4e), puis la Parisienne Grace Geyoro a égalisé (25e). C'est finalement la capitaine de l'OL, Wendie Renard, qui a donné l'avantage définitif et la qualification aux visiteuses en marquant contre son camp (61e). L'OL n'avait plus été éliminé de la Ligue des champions depuis les huitièmes de finale de l'édition 2014-2015 face... au PSG. En demi-finales, le club parisien affrontera le FC Barcelone, tandis que le Bayern Munich se mesurera à Chelsea.