MMA: troisième revers de suite pour le Ghanéen Abdul Razak Alhassan

Le Ghanéen Abdul Razak Alhassan, en janvier 2020. Photo by Barry Chin/The Boston Globe via Getty Images

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Déjà battu par Mouniz Lazzez en juillet (décision unanime) et par Khaos Williams en novembre (KO), Abdul Razak Alhassan a essuyé un troisième revers consécutif le 17 avril face à Jacob Malkoun, lors de l'UFC Vegas 24, en marge du combat entre Robert Whittaker et Kelvin Gastelum. Le poids moyen a été déclaré perdant par les trois juges (30-27). Il compte désormais 10 victoires pour 4 défaites. Le combat entre la Française Zarah Fairn Dos Santos et la Brésilienne Josiane Nunes n'a lui pas eu lieu, car la première combattante n'a pas réussi à descendre sous la barre des 63 kilos de la catégorie poids coqs.