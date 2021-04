Tennis: le Grec Stefanos Tsitsipas remporte à Monte-Carlo son premier Masters 1000

Le tennisman grec Stefanos Tsitsipas savourant sa victoire au Masters 1000 de Monte Carlo face à Andrey Rublev, le 18 avril 2021. © Eric Gaillard / Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Stefanos Tsitsipas, 22 ans, a signé la plus belle victoire de sa carrière jusqu'à présent, ce dimanche 18 avril. Le tennisman grec a remporté le Masters 1000 de Monte-Carlo face à Andrey Rublev. Le Russe, 8e joueur mondial et tombeur de Rafael Nadal en quarts de finale, n'a rien pu faire face au n°5. Tsitsipas l'a emporté en deux manches et 1h11 de jeu sur la terre battue monégasque (6-3, 6-3). Il succède à l'Italien Fabio Fognini, dernier vainqueur en 2019 (l'édition 2020 fut annulée à cause de la pandémie de Covid-19), et devient le premier Grec a remporté un Masters 1000. « Je suis submergé par l'émotion. C'est la plus belle victoire de ma vie jusque-là », a-t-il confié.