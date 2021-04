Football: La Super Ligue, ou les principes d’une ligue privée

La Super Ligue, compétition privée fondée lundi 19 avril par douze clubs dissidents pour supplanter la Ligue des champions, a mis le feu au foot européen, poussant les instances à promettre des représailles contre ce projet. Cinq places seront attribuées chaque année en fonction de critères non définis pour le moment. La Super Ligue s'inspire du système nord-américain.

La ligue fermée en Amérique du Nord est un ensemble de clubs formant un championnat. Mais contrairement à un championnat classique, aucun club n’est promu en division supérieure ou relégué en division inférieure, à l’image de la Ligue 1 de football et de la Ligue 2 en France.

Le meilleur exemple se trouve en Amérique du nord avec la Major League Baseball (MLB), la National Football League (NFL), la National Basketball Association (NBA) et la National Hockey League (NHL).

Les clubs sont des entreprises franchisées

La Ligue fermée répartit les revenus entre les clubs. Exemple : en 2017, la NBA et le syndicat des joueurs NBA ont validé le principe d’un nouveau CBA (Collective Bargaining Agreement) pour une période de 7 ans. Le salaire moyen d’un joueur est alors de 8,5 millions de dollars par la saison. Le partage des revenus est de 50 et 51% pour les joueurs et entre 49% et 50% pour les propriétaires. Les franchises d’une ligue fermée doivent la plupart du temps respecter un plafond salarial qui est le même pour tous les athlètes. Le Commissaire de la ligue décide si une franchise nouvellement créée mérite d’y entrer ou non.

Dans une ligue fermée, les clubs sont des entreprises franchisées, c’est-à-dire que chaque propriétaire de club paie un droit d'entrée pour pouvoir participer au championnat. Le but de chaque club est la maximisation du profit et non pas celle de ses victoires sur le terrain. Il peut même déplacer sa franchise d'une ville à une autre si le marché de la première n'est plus aussi rentable que le second. Les SuperSonics de Seattle ont délocalisé leur franchise à Oklahoma et s'appelle désormais Oklahoma City Thunder.

Les résultats sportifs d’une franchise peuvent parfois passer au second plan. En effet, en NBA, les New York Knicks sont à la première place de la franchise la plus coté financièrement, alors qu’elle n’a plus joué les play-offs depuis la saison 2012-2013. Le contraste est saisissant par rapport à une ligue ouverte comme la Ligue des champions où un club est qualifié par rapport à sa place en championnat et voit ses gains augmenter en fonction des résultats au fur et à mesure de l'avancée du tournoi.

L’essentiel des revenus des franchises nord-américaines découle des droits télévisuels. Ils sont plus équitablement répartis que dans les ligues ouvertes. Les ligues nord-américaines ont aussi axé leur politique autour de l’aspect marketing. On parle souvent de « show sportif » à l’image de la finale du Super Bowl, en NFL, où les écrans publicitaires rapportent des millions de dollars.

Le basket européen a déjà fait sa révolution

En Europe, le basket a déjà fait sa révolution avec l’Euroligue, ligue semi-fermée qui regroupe 18 des meilleurs clubs du Vieux Continent (11 clubs bénéficient d'une licence leur assurant une place pendant plusieurs saisons) sans être sélectionnés sur les seuls critères sportifs malgré le désaccord de la Fédération Internationale de Basket (FIBA). L’ASVEL est le seul club français représenté. Il est présidé par le Français Tony Parker, ancienne star de NBA.

Autre sport, autre exemple. Dans le cyclisme, on peut dire que le système du World Tour mis en place par l’Union cycliste internationale (UCI) en 2004 pourrait s’apparenter à une forme de ligue privée puisque qu’une équipe ne peut y entrer sans acheter une licence vendue par un propriétaire.

En 2020, le milliardaire canadien Sylvan Adams s’est offert la licence de l’équipe russe Katusha, qui appartenait aux entreprises russes Gazprom et Itera, pour fonder l’équipe Israel Start-Up Nation. Avec 5,5 millions d'euros brut par an, le Britannique Christopher Froome, tête d’affiche de l’équipe, vainqueur de quatre Tours de France, est le coureur le mieux payé du peloton. Mais dans le cyclisme, il n'y a pas de billetterie, pas de droits télés, une équipe ne repose que sur les sommes investies par ses sponsors.

La Fifa n'en veut pas !

Si le système de ligue fermée semble particulièrement bien adapté en Amérique du Nord, l’attrait des championnats de football sur le continent européen pose question. En effet, la Ligue des champions (C1), remise en cause par la Super Ligue, repose particulièrement sur le classement d’une équipe dans son championnat et non uniquement sur des critères financiers. Même si on retrouve depuis plusieurs années les équipes européennes les plus riches à partir des quarts de finale de la C1.

« Nous allons aider le football à tous les niveaux pour l'amener à occuper la place qu'il mérite », a déclaré dans un communiqué le premier président de cette possible lucrative nouvelle épreuve, Florentino Pérez (Real Madrid) fondée par douze clubs dissidents et vouée à supplanter la Ligue des champions, compétition historique du football européen depuis 1955.

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (Fifa), s’est fermement opposé ce mardi 20 avril à ce projet. « Les promotions et les relégations sont un modèle qui a été couronné de succès », a lancé Infantino, s'opposant à ce système de ligue quasiment fermée, où les clubs fondateurs auraient leur ticket garanti chaque saison, au lieu de devoir se qualifier via leurs championnats nationaux.

