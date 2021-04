JO de Tokyo/Foot: la France dans le groupe du Japon, de l'Afrique du Sud et du Mexique

L'équipe de France affrontera le Japon, pays-hôte, le Mexique et l'Afrique du Sud lors de la phase de groupes du tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo cet été, selon le tirage au sort effectué mercredi 21 avril. Les Bleuets de Sylvain Ripoll ont été placés dans le groupe A et débuteront leur tournoi le 22 juillet à Tokyo face au Mexique. Ils affronteront ensuite l'Afrique du Sud le 25 juillet à Saitama et enfin le Japon le 28 juillet à Yokohama. Le tirage au sort a par ailleurs réservé un parcours compliqué au Brésil, tenant du titre, qui affrontera l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite dans le groupe D. Le groupe C est également relevé avec l'Egypte, qui espère la présence de Mohamed Salah, l'Espagne, l'Argentine et l'Australie. Dans le groupe B, les deux places qualificatives pour les quarts de finale se joueront entre la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Honduras et la Roumanie. Chez les femmes, les grandes favorites américaines affronteront la Suède, l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans le groupe G.