Football: la France affrontera le pays de Galles et la Bulgarie avant l'Euro

L'attaquant des Bleus, Olivier Giroud, buteur lors du match amical contre l'Ukraine, au Stade de France, le 7 octobre 2020. AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'équipe de France préparera l'Euro (11 juin - 11 juillet) avec deux matches contre le pays de Galles, à Nice le 2 juin, et la Bulgarie, à Saint-Denis six jours plus tard, a annoncé la Fédération française de football (FFF) jeudi 22 avril. Les Bleus débuteront la compétition européenne 15 juin à Munich contre l'Allemagne, avant d'affronter la Hongrie et le Portugal à Budapest, les 19 et 23 juin lors de la phase de groupes.