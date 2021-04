Escrime: l’Algérie brille au Tournoi africain de qualification olympique

Le Tournoi africain de qualification olympique pour les Jeux de Tokyo s’est déroulé le 23 avril 2021 au Caire. Le vainqueur de chaque catégorie a décroché son billet pour les prochains JO. Les Algériens Akram Bounabi (Sabre masculin) et Selim Heroui (Fleuret masculin) se sont qualifiés, tout comme leurs compatriotes Meriem Mebarki (Fleuret féminin) et Kaouther Belkebir (Sabre féminin). L’Égyptien Mohamed El Sayed et la Sénégalaise Ndeye Binta Diongue ont pris les places, en épée.