Ligue des champions: le Real Madrid peut encore remercier Karim Benzema

Encore une fois l’attaquant français a tenu son rang en égalisant face à Chelsea ce mardi 27 avril à Madrid (1-1). Karim Benzema sauve les meubles après l’ouverture du score de Christian Pulisic. Chelsea repart avec l’avantage du but marqué à l’extérieur.

Le gardien du Real a passé un mauvais début de soirée à Madrid sur la pelouse du Stade Alfredo-Di Stéfano. Déjà en danger dès la dixième minute, Thibaut Courtois s’est fait piéger quatre minutes plus tard quand Christian Pulisic a ouvert son pied pour envoyer le ballon au fond des filets.

Pulisic avait déjà été à l’initiative de la frayeur dans le camp madrilène lorsqu’il remisait de la tête au second poteau pour Timo Werner qui butait sur Courtois, décisif au sol du pied droit. En l’absence de Sergio Ramos (blessé au mollet gauche et atteint par le Covid-19), Zinedine Zidane avait choisi de renouveler l'expérience d'une défense à trois centraux, avec Raphaël Varane entouré de Nacho et d'Eder Militao. Sur l’ouverture du score de Chelsea, Pulisic contournait Thibaut Courtois sur la droite et marquait du pied droit. Raphaël Varane et Nacho Fernandez ne pouvaient rien faire sur la ligne de but.

Karim Benzema, encore là

Mais l’homme fort du Real, Karim Benzema, a pu remettre à l’endroit une équipe du Real qui semblait sombrer en début de première période. Sur son but, Benzema contrôle un ballon de la tête et enchaîne avec une splendide volée du pied droit (29e). A la 24e minute, l’ancien joueur de l’OL avait déjà déclenché une frappe puissante du pied gauche à une vingtaine de mètres qui terminait sur le poteau gauche d'Edouard Mendy.

L'avant-centre français marque ainsi le 71e but de sa carrière en Ligue des champions et son sixième en neuf matches disputés avec le Real en C1 cette saison. Il égale ainsi la légende du Real Madrid Raúl Gonzalez au 4e rang des meilleurs buteurs de la compétition. Seuls Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Robert Lewandowski ont fait mieux dans l'histoire de la Ligue des champions. En seconde période, aucune des deux équipes ne prend l'avantage au score même si Chelsea et Timo Werner met une nouvelle fois en danger Thibaut Courtois (48e). Pourtant, les Londoniens ont multiplié les offensives, se projetant rapidement grâce à une sortie de balle impeccable, orchestrée par un N'Golo Kanté encore irréprochable, multipliant les bons placements et les courses judicieuses. À la 88e, le Madrilène Toni Kroos tente une frappe rasante tout en puissance contrée par Kanté.

Le Real Madrid, accroché à domicile, en lice pour atteindre sa quatrième finale de C1 en cinq ans, qui est revenu à la lutte pour défendre son titre en Liga, va devoir compter encore sur Karim Benzema le mercredi 5 mai pour le match retour. Les Anglais de Chelsea dirigés par Thomas Tuchel rentrent à la maison avec le devoir presque accompli, après une bonne prestation. Seront-ils en mesure d'accrocher un billet inespéré pour la finale de Ligue des champions ?

