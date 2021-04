Cyclisme: Peter Sagan de retour au premier plan

Le Slovaque Peter Sagan (2e en partant de la gauche) remporte au sprint la 1re étape du Tour de Romandie, le 28 avril 2021 à Martigny. Fabrice COFFRINI AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Peter Sagan a remporté mercredi 28 avril, à Martigny, la première étape du Tour de Romandie dont le maillot de leader est resté la propriété de l'Australien Rohan Dennis. Sagan, habitué aux succès d'étape sur les routes helvètes (17 dans le Tour de Suisse), s'est imposé dans un premier peloton comprenant l'ensemble des favoris. L’ex-triple champion du monde a signé la 116e victoire de sa carrière, sa deuxième de l'année après une étape du Tour de Catalogne fin mars. « Ça fait du bien après trois semaines sans course de venir ici et de gagner », a déclaré le Slovaque. « C'était probablement la seule étape qui me convient car les suivantes seront très difficiles ». Le leader de l'équipe Bora-Hansgrohe a maintenant en ligne de mire le Tour d’Italie qui commencera le 8 mai. Pour une deuxième participation, après ses débuts en octobre dernier. Le Tour de Romandie marque la reprise d'activité de Sagan (31 ans), qui a contracté le Covid-19 en début d'année et a peiné dans la campagne de classiques (4e de Milan-Sanremo) jusqu'à sa coupure, début avril, juste après le Tour des Flandres.