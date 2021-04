Ligue des champions: douche froide pour le Paris Saint-Germain face à Manchester city

Après une très bonne première période et l'ouverture du score de Marquinhos, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec lors de la demi-finale aller au Parc des Princes ce mercredi 28 avril face à Manchester City. Kevin De Bruyne et Ryad Mahrez ont inscrit les deux buts de Manchester City (2-1).

Après le FC Barcelone et le Bayern Munich, Paris avait rendez-vous avec Manchester City pour un duel au sommet qui devait mener Neymar et ses coéquipiers jusqu’à la finale de la C1. Pour la deuxième année de suite, le club de la capitale arrivait à ce niveau de la compétition, pour se rapprocher une nouvelle fois de son Graal convoité depuis une décennie avec l’arrivée du Qatar dans le capital du club, et des centaines de millions d'euros dépensés pour s’offrir la « Coupe aux grandes oreilles » qui leur fait toujours défaut.

La tête Marquinhos en première période

Au Parc des Princes pour le match aller, le PSG s’est offert une première période électrique, avec un éclair de génie de Marquinhos, qui n'a plus joué depuis sa blessure à l'adducteur droit début avril. Le Brésilien a ouvert le score un corner tiré par l’Argentin Di Maria en venant placé sa tête et battre Ederson sur sa droite (15e). Le capitaine du PSG signe son troisième but en neuf matches de Ligue des champions cette saison.

Et c’est encore sur coup de pied arrêté que Paris s’est montré le plus dangereux comme sur le corner frappé par Neymar où Paredes devance Dias de la tête au premier poteau. Le ballon échoue au ras de la lucarne (28e). Nouvelle frayeur pour City dont la défense a gardé sa cage inviolée lors de 29 de ses 53 matches à ce jour. Finalement, une des seules actions dangereuses de Manchester City lors de la première période est signée Bernado Silva (21e).

Riyad Mahrez à l'heure

Le PSG, qui n’a quasiment jamais été mis en danger par les Anglais lors de la première période à part sur un tir de Foden repoussé par Navas (42e), est revenu sur la pelouse avec un autre visage. Moins tranchants, les Parisiens ont commencé à subir la domination de Manchester City et le scénario a commencé à viré au cauchemar quand Kevin De Bruyne a relancé la partie en délivrant un centre fuyant dont la trajectoire surprenait Navas (64e).

Moins de 10 minutes plus tard, l’international algérien Riyad Mahrez donnait l'avantage aux Citizens sur un coup franc direct et parvenait à transpercer le mur parisien et à surprendre Navas (71e). Dans cet exercice, son tir de génie, dans le temps additionnel face au Nigeria (2-1), avait qualifié les Fennecs en finale de la CAN en 2019. La suite ? Un titre historique au Caire, face au Sénégal (1-0), qui lui a conféré le statut de héros national, aux yeux d'une Algérie qui attendait ce trophée depuis 1990.

Pour couronner le tout, l’international sénégalais Idrissa Gueye prenait un carton rouge et était exclu pour une énorme faute sur Gündoğan (77e).

Le Paris Saint-Germain n'a plus vraiment son destin en main pour filer en finale de la C1. Il faudra un exploit des hommes de Mauricio Pochettino la semaine prochaine en Angleterre pour espérer jouer une deuxième finale consécutive. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, City est aussi proche d'empocher le Championnat, en attendant une éventuelle finale de Ligue des champions.

