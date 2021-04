MMA: premier défaite pour le Sénégalais Reug Reug

Le Sénégalais Reug Reug s’est incliné pour la première fois en quatre combats d’arts martiaux mixtes (MMA), ce 29 avril 2021 à Singapour, un ONE FC, l’une des plus grandes ligues de MMA. L’ancien lutteur s’est incliné face à Kirill Grishenko, par arrêt de l’arbitre (TKO), à la dernière seconde du 2e round. Sur les ralentis, le Biélorusse semble le frapper au niveau de la gorge, ce qui n’est pas autorisé. Le ONE pourrait donc organiser un deuxième combat entre les deux poids lourds.