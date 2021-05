Marathon: Incertitude pour la participation de l’Éthiopien Kenenisa Bekele aux Jeux de Tokyo

Kenenisa Bekele en 2019 lors du marathon de Berlin. John MACDOUGALL AFP/File

Texte par : Farid Achache Suivre 2 mn

La légende de la course à pied Kenenisa Bekele n'a pas pris part samedi 1er mai à la course de sélection éthiopienne pour le marathon des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-9 août). Kenenisa Bekele, triple champion olympique sur la piste (10.000 m en 2004, doublé 5.000-10.000 m en 2008) et 2e performeur de l'histoire sur marathon, absent sur la ligne de départ, contestait le mode de sélection et laisse désormais planer le doute sur sa participation aux Jeux olympiques (trois places par pays par discipline). « Bekele a refusé de courir parce qu'il faisait froid, que la course avait lieu en altitude (à 2.356 m), et seulement sur 35 km, ce sont des conditions mauvaises pour lui, qui est très léger, et qui n'auront rien à voir avec celles de Tokyo », a expliqué à l'AFP son agent Jos Hermens. Bien qu'il n'ait pas participé à la course, la fédération éthiopienne peut encore repêcher Bekele si elle le souhaite dans sa sélection, qui doit être entérinée par le Comité olympique éthiopien. L'Éthiopien est attendu à Tokyo pour un duel de légendes contre le champion olympique en titre et recordman du monde kényan Eliud Kipchoge.